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Вкусные и легкие закуски, которые заменят ужин

Эти закуски богаты на витамины и ценные вещества

сегодня, 13:55
Автор:

• Светлана Шкурупий

Вкусные и легкие закуски, которые заменят ужин

Ужин, также как обед и завтрак считается важным приемом пищи, который пропускать нельзя. Но вечером лучше отдать предпочтение легким блюдам, которые не будут перегружать пищеварительную систему. Можно быстро приготовить несколько закусок, которые обеспечат организм полезными веществами и утолят голод. 

Греческий йогурт

Вместо обычного йогурта с различными добавками и усилителями вкуса, покупайте греческий йогурт, в котором содержится много кальция, калий и других полезных для организма веществ. Добавьте в йогурт ягод, орехов и сухофруктов и получите легкий, но сытный ужин. 

Хумус

Это спасение для тех, кому вечно некогда готовить. Состоящий из нута, оливкового масла и чеснока, он богат растительным белком, витаминами, минералами и омега-3 жирными кислотами. Дополните блюдо свежими овощами, например, морковкой и огурцом.

Моцарелла и помидоры

Свежие помидоры и сыр моцарелла порадуют ваш организм и насытят его витамином С, клетчаткой, калием и антиоксидантами, которые благоприятно влияют на наше здоровье. Такое сочетание продуктов принесет пользу и утолит аппетит.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему алкогольные напитки нельзя закусывать шоколадом.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/3-legkie-zakuski-kotorye-zamenyat-uzhin/
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