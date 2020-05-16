Назван продукт, который больше других полезен для сердца

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О
пользе авокадо известно давно, ведь этот продукт обладает большим количеством
полезных свойств. Эксперты не раз говорили о том, что авокадо необходимо регулярно
включать в рацион, ведь помимо улучшения пищеварения и состояния нервной системы,
он благоприятно сказывается на работе сердца.
Эксперты
выяснили, что авокадо богат на витамины А, Е, С, В1, В2, В6, а также кальций,
калий, клетчатку, фосфор и фолиевую кислоту. Благодаря такому составу этот
фрукт способен нормализовать давление и улучшить состояние нервной системы. А
из-за высокого содержания ненасыщенных жиров авокадо помогает укрепить работу
сердца и сосудов, стабилизируя уровень липидов в крови. Эти вещества заставляют
сердечную мышцу работать более эффективно.
Помимо
этого, витамин В6 и фолиевая кислота помогают нормализовать уровень гомоцистеина
- аминокислоты плазмы крови, высокий уровень которой в организме активирует процессы
тромбообразования, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты
одного исследования показали, что у людей, постоянно употребляющих авокадо,
снижался уровень "плохого" холестерина и увеличивался уровень "полезного".
Благодаря этим свойствам можно с уверенностью сказать, что употребление авокадо
– отличный способ профилактики сердечных заболеваний и инфаркта.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему женщинам полезно употреблять авокадо.
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