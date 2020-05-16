Назван продукт, который больше других полезен для сердца

О пользе авокадо известно давно, ведь этот продукт обладает большим количеством полезных свойств. Эксперты не раз говорили о том, что авокадо необходимо регулярно включать в рацион, ведь помимо улучшения пищеварения и состояния нервной системы, он благоприятно сказывается на работе сердца.

Эксперты выяснили, что авокадо богат на витамины А, Е, С, В1, В2, В6, а также кальций, калий, клетчатку, фосфор и фолиевую кислоту. Благодаря такому составу этот фрукт способен нормализовать давление и улучшить состояние нервной системы. А из-за высокого содержания ненасыщенных жиров авокадо помогает укрепить работу сердца и сосудов, стабилизируя уровень липидов в крови. Эти вещества заставляют сердечную мышцу работать более эффективно.

Помимо этого, витамин В6 и фолиевая кислота помогают нормализовать уровень гомоцистеина - аминокислоты плазмы крови, высокий уровень которой в организме активирует процессы тромбообразования, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты одного исследования показали, что у людей, постоянно употребляющих авокадо, снижался уровень "плохого" холестерина и увеличивался уровень "полезного". Благодаря этим свойствам можно с уверенностью сказать, что употребление авокадо – отличный способ профилактики сердечных заболеваний и инфаркта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему женщинам полезно употреблять авокадо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!