Пять продуктов, которые помогут проснуться с утра

Вставать утром с тепленькой постели бывает очень сложно. Не хватает ни сил, ни энергии, ни желания. Но взбодриться и повысить тонус организма можно с помощью обычных продуктов. И нет, кофе в этот список не входит. Какие продукты помогут вам проснуться с утра?

Цикорий

Если вы хотите получить заряд сил и энергии, тогда цикорий вам в этом поможет. Он является хорошей альтернативой кофе, но только кофеина в его составе нет. Цикорий обладает многими полезными свойствами, в частности укрепляет иммунитет.

Темный шоколад

Помочь организму проснуться может шоколад. Эта вкусная сладость имеет богатый витаминный состав, поэтому эффективно стимулирует работу мозга, снижает уровень стресса и повышает настроение.

Зеленый чай с лимоном

Еще одной альтернативой кофе выступает зеленый чай. Эксперты выяснили, что этот напиток быстрее придает организму сил, а также настраивает его на рабочий лад. Все дело в том, что в зеленом чае также содержится кофеин, который в сочетании с антиоксидантами и лимоном отлично поднимает настроение в ранние часы и улучшает самочувствие.

Цитрусы

Витамин С, который в большом количестве содержится в цитрусовых (апельсине, грейпфруте, мандарине), быстро приводит организм в тонус и стимулирует мозговую активность. Из этих фруктов утром можно приготовить вкусный фреш, соки или просто добавить кусочки цитрусовых в завтрак.

Яблоки

Эти вкусные фрукты богаты бором, который пробуждает активность организма и повышает бдительность, обостряет внимание и остроту зрения. Но нельзя употреблять яблоки на голодный желудок, лучше перекусите ними после завтрака или съешьте после стакана обычной питьевой воды.

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