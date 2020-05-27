kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9499.95

ETH/USD

222.23

LTC/USD

44.95

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Пять продуктов, которые помогут проснуться с утра
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять продуктов, которые помогут проснуться с утра

Быстро проснуться и быть в тонусе помогут самые простые продукты

27 мая 2020, 09:10 comments611
Автор:

Светлана Шкурупий

Пять продуктов, которые помогут проснуться с утра

Вставать утром с тепленькой постели бывает очень сложно. Не хватает ни сил, ни энергии, ни желания. Но взбодриться и повысить тонус организма можно с помощью обычных продуктов. И нет, кофе в этот список не входит. Какие продукты помогут вам проснуться с утра?

Цикорий

Если вы хотите получить заряд сил и энергии, тогда цикорий вам в этом поможет. Он является хорошей альтернативой кофе, но только кофеина в его составе нет. Цикорий обладает многими полезными свойствами, в частности укрепляет иммунитет.

Темный шоколад 

Помочь организму проснуться может шоколад. Эта вкусная сладость имеет богатый витаминный состав, поэтому эффективно стимулирует работу мозга, снижает уровень стресса и повышает настроение.

Зеленый чай с лимоном 

Еще одной альтернативой кофе выступает зеленый чай. Эксперты выяснили, что этот напиток быстрее придает организму сил, а также настраивает его на рабочий лад. Все дело в том, что в зеленом чае также содержится кофеин, который в сочетании с антиоксидантами и лимоном отлично поднимает настроение в ранние часы и улучшает самочувствие.

Цитрусы 

Витамин С, который в большом количестве содержится в цитрусовых (апельсине, грейпфруте, мандарине), быстро приводит организм в тонус и стимулирует мозговую активность. Из этих фруктов утром можно приготовить вкусный фреш, соки или просто добавить кусочки цитрусовых в завтрак. 

Яблоки 

Эти вкусные фрукты богаты бором, который пробуждает активность организма и повышает бдительность, обостряет внимание и остроту зрения. Но нельзя употреблять яблоки на голодный желудок, лучше перекусите ними после завтрака или съешьте после стакана обычной питьевой воды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты очень полезны для фигуры.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/23318-sem-produktov-kotorye-pomogut-prosnutsya-s-utra
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!