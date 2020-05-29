"Люблю погорячей": названы польза и вред острой пищи

Те, кто предпочитает
восточные специи и острую еду, должны знать, что каждый вкус нашей еды несет
последствия для нашего организма. Так, к примеру, от острой пищи куда сложней
набрать вес, чем от сладкой, но есть и ряд других отличий перца чили от сахарной
патоки.
Так, если острая пища
является натуральной и специи не имеют химических примесей, то польза от острой
еды такая:
- Нормализует кровообращение. Жгучая еда
расширяет сосуды, укрепляет стенки капилляров и стабилизирует давление.
- Сводит к минимуму риск сердечно-сосудистых
патологий. Капсаицин в составе острой пищи снижает количество
"плохого" и повышает уровень "хорошего" холестерина.
- Улучшает пищеварение. Стимулирует выделение
желудочного сока. Нейтрализует спиралевидные бактерии, которые способны
спровоцировать гастрит и язву желудка.
- Помогает похудеть. Острая еда избавляет
человека от чувства голода и желания употреблять сладкую, соленую и жирную
пищу.
Что же касается вреда, то здесь последствия могут быть даже необратимы, если
вовремя не остановиться:
· При наличии гастрита, панкреатита, заболеваний желудочно-кишечного тракта обостряет
признаки этих заболеваний, что может привести к серьезным осложнениям.
· Провоцирует изжогу.
· Вызывает неприятный стойкий запах изо рта после употребления
чеснока, лука и других продуктов со специфическим ароматом.
· Нарушает восприимчивость вкусовых рецепторов, а это чревато
потерей интереса к блюдам без пряностей и приправ (они кажутся пресными).
· Обостряет геморроидальне узлы из-за способности капсаицина не
распадаться в пищеварительной системе и вызывать ожоги воспаленной ткани.
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