"Люблю погорячей": названы польза и вред острой пищи

Те, кто предпочитает восточные специи и острую еду, должны знать, что каждый вкус нашей еды несет последствия для нашего организма. Так, к примеру, от острой пищи куда сложней набрать вес, чем от сладкой, но есть и ряд других отличий перца чили от сахарной патоки.

Так, если острая пища является натуральной и специи не имеют химических примесей, то польза от острой еды такая:

Нормализует кровообращение. Жгучая еда расширяет сосуды, укрепляет стенки капилляров и стабилизирует давление.

Сводит к минимуму риск сердечно-сосудистых патологий. Капсаицин в составе острой пищи снижает количество "плохого" и повышает уровень "хорошего" холестерина.

Улучшает пищеварение. Стимулирует выделение желудочного сока. Нейтрализует спиралевидные бактерии, которые способны спровоцировать гастрит и язву желудка.

Помогает похудеть. Острая еда избавляет человека от чувства голода и желания употреблять сладкую, соленую и жирную пищу.

Что же касается вреда, то здесь последствия могут быть даже необратимы, если вовремя не остановиться:

· При наличии гастрита, панкреатита, заболеваний желудочно-кишечного тракта обостряет признаки этих заболеваний, что может привести к серьезным осложнениям.

· Провоцирует изжогу.

· Вызывает неприятный стойкий запах изо рта после употребления чеснока, лука и других продуктов со специфическим ароматом.

· Нарушает восприимчивость вкусовых рецепторов, а это чревато потерей интереса к блюдам без пряностей и приправ (они кажутся пресными).

· Обостряет геморроидальне узлы из-за способности капсаицина не распадаться в пищеварительной системе и вызывать ожоги воспаленной ткани.

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