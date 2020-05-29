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Главная Новости Здоровье диета и питание "Люблю погорячей": названы польза и вред острой пищи
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"Люблю погорячей": названы польза и вред острой пищи

Любителям острой пищи к прочтению обязательно

сегодня, 04:49
Автор:

Екатерина Белоброва

"Люблю погорячей": названы польза и вред острой пищи

Те, кто предпочитает восточные специи и острую еду, должны знать, что каждый вкус нашей еды несет последствия для нашего организма. Так, к примеру, от острой пищи куда сложней набрать вес, чем от сладкой, но есть и ряд других отличий перца чили от сахарной патоки.

Так, если острая пища является натуральной и специи не имеют химических примесей, то польза от острой еды такая:

  • Нормализует кровообращение. Жгучая еда расширяет сосуды, укрепляет стенки капилляров и стабилизирует давление.
  • Сводит к минимуму риск сердечно-сосудистых патологий. Капсаицин в составе острой пищи снижает количество "плохого" и повышает уровень "хорошего" холестерина.
  • Улучшает пищеварение. Стимулирует выделение желудочного сока. Нейтрализует спиралевидные бактерии, которые способны спровоцировать гастрит и язву желудка.
  • Помогает похудеть. Острая еда избавляет человека от чувства голода и желания употреблять сладкую, соленую и жирную пищу.

Что же касается вреда, то здесь последствия могут быть даже необратимы, если вовремя не остановиться:

    ·   При наличии гастрита, панкреатита, заболеваний желудочно-кишечного тракта обостряет признаки этих заболеваний, что может привести к серьезным осложнениям.
     ·  Провоцирует изжогу.
· Вызывает неприятный стойкий запах изо рта после употребления чеснока, лука и других продуктов со специфическим ароматом.
· Нарушает восприимчивость вкусовых рецепторов, а это чревато потерей интереса к блюдам без пряностей и приправ (они кажутся пресными).
· Обостряет геморроидальне узлы из-за способности капсаицина не распадаться в пищеварительной системе и вызывать ожоги воспаленной ткани.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о продуктах, которые помогут вам быстрей просыпаться по утрам и ощущать себя бодрей.

 


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Источник: https://www.msn.com/ru-ru/foodanddrink/foodculture/%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
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