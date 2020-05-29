Чем полезна обычная капуста: 5 невероятных свойств

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Рацион питания должен быть разнообразным, поэтому добавляйте в меню различные овощи, фрукты и другие продукты. Диетологи говорят, что особое внимание следует уделить обычной капусте, ведь в ней содержатся около 40 антиоксидантов, витаминов и других ценных веществ. Чем же она так полезна?
Капуста и витамин С
Этот витамин играет важную роль для организма, потому что помогает укрепить защитные функции иммунной системы. А в 80 граммах капусты содержится 85% рекомендованной дозы витамина С в день, как и в небольшом апельсине. Особенно полезна в этом плане красная капуста.
Капуста уменьшает хроническое воспаление
Благодаря богатому содержанию антиоксидантов, капуста может бороться с хроническим воспалением (воспалительные заболевания кишечника, ревматоидный артрит, а также сердечные недуги).
Капуста улучшает пищеварение
В состав капусты входят нерастворимые пищевые волокна или клетчатка, которые увеличивают количество полезных бактерий в кишечнике. Нерастворимая клетчатка является топливом для таких полезных видов бактерий как Bifidobacteria и Lactobacilli.
Капуста и давление
Увеличение диетического калия в рационе способствует снижению высокого артериального давления. А в 100 граммах красной капусте содержится 243 мг.
Капуста и здоровье сердца
Красная капуста содержит растительные пигменты антоцианины (семейство флавоноидов), которые и придают ей такой яркий цвет. Ученые нашли связь между антоцианином и снижением риска сердечных заболеваний. Кроме этого, капуста способна уменьшать высокое артериальное давление и риск заболевания коронарной артерии.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему полезно есть брюссельскую капусту.
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