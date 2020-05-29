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Главная Новости Здоровье диета и питание Чем полезна обычная капуста: 5 невероятных свойств
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Чем полезна обычная капуста: 5 невероятных свойств

На первый взгляд, капуста может показаться малополезным овощем

29 мая 2020, 09:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Чем полезна обычная капуста: 5 невероятных свойств

Рацион питания должен быть разнообразным, поэтому добавляйте в меню различные овощи, фрукты и другие продукты. Диетологи говорят, что особое внимание следует уделить обычной капусте, ведь в ней содержатся около 40 антиоксидантов, витаминов и других ценных веществ. Чем же она так полезна?

Капуста и витамин С

Этот витамин играет важную роль для организма, потому что помогает укрепить защитные функции иммунной системы. А в 80 граммах капусты содержится 85% рекомендованной дозы витамина С в день, как и в небольшом апельсине. Особенно полезна в этом плане красная капуста.

Капуста уменьшает хроническое воспаление

Благодаря богатому содержанию антиоксидантов, капуста может бороться с хроническим воспалением (воспалительные заболевания кишечника, ревматоидный артрит, а также сердечные недуги).

Капуста улучшает пищеварение

В состав капусты входят нерастворимые пищевые волокна или клетчатка, которые увеличивают количество полезных бактерий в кишечнике. Нерастворимая клетчатка является топливом для таких полезных видов бактерий как Bifidobacteria и Lactobacilli.

Капуста и давление

Увеличение диетического калия в рационе способствует снижению высокого артериального давления. А в 100 граммах красной капусте содержится 243 мг.

Капуста и здоровье сердца

Красная капуста содержит растительные пигменты антоцианины (семейство флавоноидов), которые и придают ей такой яркий цвет. Ученые нашли связь между антоцианином и снижением риска сердечных заболеваний. Кроме этого, капуста способна уменьшать высокое артериальное давление и риск заболевания коронарной артерии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему полезно есть брюссельскую капусту.


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Источник: https://edinstvenhttps://edinstvennaya.ua/foodstyle/foodtrends/18216-5-neveroyatnyh-svoystv-obychnoy-kapustynaya.ua/foodstyle/foodtrends/18216-5-neveroyatnyh-svoystv-obychnoy-kapusty
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