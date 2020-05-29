Белое или коричневое: есть ли отличия у куриных яиц

О пользе куриных яиц известно давно, ведь этот продукт обладает большим количеством витаминов и полезных микроэлементов. Яйца можно добавлять в салаты, супы и другие блюда. Но как выбрать качественный продукт и какое значение имеет цвет яйца?

На самом деле, разница между белыми и коричневыми яйцами не большая. Цвет зависит лишь от породы курицы, которая их снесла. Домашняя птица с белым оперением оставляет в гнезде белые яйца, а рыжая - коричневые или бежевые. Поэтому, мнение о том, что яйца с темной скорлупой являются домашними, а значит более полезные, чем белые, - несправедливое.

Но, что же является основным показателем яйца? В первую очередь, все зависит от условий и качества питания самого животного. Если курица росла в естественной среде, много времени проводила на свежем воздухе, ела хороший корм и ей не вводили гормонов, тогда яйца будут богаче на вкус и намного полезнее для организма. На таких яйцах есть особая маркировка, да и цена на них значительно выше, чем на продукте, произведенных курицами с птицефабрики.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем полезны перепелиные яйца.

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