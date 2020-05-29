kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.05.2020

BTC/USD

9381.34

ETH/USD

219.26

LTC/USD

44.41

НБУ 30.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Белое или коричневое: есть ли отличия у куриных яиц
commentss НОВОСТИ Все новости

Белое или коричневое: есть ли отличия у куриных яиц

Разбираемся, какие яйца лучше покупать

29 мая 2020, 15:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Белое или коричневое: есть ли отличия у куриных яиц

О пользе куриных яиц известно давно, ведь этот продукт обладает большим количеством витаминов и полезных микроэлементов.  Яйца можно добавлять в салаты, супы и другие блюда. Но как выбрать качественный продукт и какое значение имеет цвет яйца? 

На самом деле, разница между белыми и коричневыми яйцами не большая. Цвет зависит лишь от породы курицы, которая их снесла. Домашняя птица с белым оперением оставляет в гнезде белые яйца, а рыжая - коричневые или бежевые.  Поэтому, мнение о том, что яйца с темной скорлупой являются домашними, а значит более полезные, чем белые, - несправедливое.

Но, что же является основным показателем яйца? В первую очередь, все зависит от условий и качества питания самого животного. Если курица росла в естественной среде, много времени проводила на свежем воздухе, ела хороший корм и ей не вводили гормонов, тогда яйца будут богаче на вкус и намного полезнее для организма. На таких яйцах есть особая маркировка, да и цена на них значительно выше, чем на продукте, произведенных курицами с птицефабрики. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем полезны перепелиные яйца.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/31592-v-chem-raznica-mezhdu-belymi-i-korichnevymi-yajcami
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!