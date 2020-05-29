Что будет с организмом, если питаться фаст-фудом

Все давно знают, что фаст-фуд - это вредная пища, которую лучше обходить стороной, но многие люди упорно продолжают баловать себя такими продуктами. Ученые выяснили, что будет с организмом, если регулярно употреблять пищу быстрого приготовления. Хотите знать, какому риску вы себя подвергаете?

Рассеянность и вялость

Результаты нескольких экспериментов доказали, что пища быстрого приготовления негативно отражается на здоровье. Если регулярно употреблять пиццу, гамбургеры, картофель фри, колу, то организм быстро начнет терять свою энергию. Люди, которые стали участниками экспериментов, отмечали, что после употребления фастфуда испытывали упадок сил, рассеянность, вялость, несмотря на полноценный сон. Такую реакцию организма вызывает аминокислота триптофан. Из-за избытка углеводов это вещество быстрее поступает в мозг.

Постоянное чувство голода

Все знают, что фаст-фуд очень калорийный, поэтому его регулярное употребление ведет к проблемам с лишним весом. Но проблема не только в высоких калориях. Пища быстрого приготовления состоит из быстрых углеводов, которые повышают уровень глюкозы. На его компенсацию необходим быстрый выброс инсулина. Резкий скачок глюкозы в крови — и мозг получает сигнал, что он сыт. Но потом глюкоза в крови быстро падает и спустя некоторое время после сытной трапезы в ресторане быстрого питания, вы снова ощущаете голод, и вероятнее всего, сходите за добавкой.

Отечность

В бургерах и других продуктах быстрого приготовления может содержатся нитрит натрия (пищевая добавка Е250), которую используют в качестве консерванта. Она вызывает жажду и может привести к отечности. Помимо этого, нитрит натрия затрудняет работу почек, им стает сложнее выводить соли из организма.

Угроза сердечных проблем

Американские специалисты утверждают, что дешевые траснжиры, которые можно найти в такой пище, повышают риск развития проблем сердечно-сосудистой системы. Они влияют на уровень холестерина и долго перевариваются в желудке.

"Плохая" кожа

При регулярном употреблении фаст-фуда ваша кожа потеряет свою эластичность и здоровый вид. Есть вероятность возникновения акне и других проблем. Простые сахара, углеводы и трансжиры в большом количестве не приведут ни к чему хорошему.

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