В чем польза обычного подсолнечного масла

Подсолнечное масло постепенно отходит на второй план, ведь у него появились конкуренты (оливковое, кукурузное, миндальное), пользующиеся большой популярностью. Но этот продукт совершенно им не уступает, ведь обладает многими полезными свойствами. В чем же его польза?

Борьба с холестерином

Подсолнечное масло - это тот самый суперпродукт, который содержит в себе самые полезные фитостеролы, которые помогают бороться с "плохим" холестерином, препятствуя его всасыванию в кишечник.

Укрепление иммунитета

В этом продукте содержится масса витаминов и микроэлементов, необходимых для укрепления иммунитета. Например, линолевой кислоты в подсолнечном масле в 10 раз больше, чем в оливковом, а именно это вещество крайне необходимо для поддержания здоровья.

Источник антиоксидантов

Подсолнечное масло богато токоферолом (витамином Е) - природным антиоксидантом, который препятствует старению организма и блокирует свободные радикалы. В 100 граммах этого продукта содержится примерно 40 миллиграммов этого витамина, который превосходно усваивается организмом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какое масло уничтожит жир на животе.

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