kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.06.2020

BTC/USD

9546.68

ETH/USD

237.97

LTC/USD

46.15

НБУ 01.06.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание В чем польза обычного подсолнечного масла
commentss НОВОСТИ Все новости

В чем польза обычного подсолнечного масла

Подсолнечное масло очень полезно для сердца и сосудов

31 мая 2020, 18:35
Автор:

Светлана Шкурупий

В чем польза обычного подсолнечного масла

Подсолнечное масло постепенно отходит на второй план, ведь у него появились конкуренты (оливковое, кукурузное, миндальное), пользующиеся большой популярностью. Но этот продукт совершенно им не уступает, ведь обладает многими полезными свойствами. В чем же его польза?

Борьба с холестерином

Подсолнечное масло - это тот самый суперпродукт, который содержит в себе самые полезные фитостеролы, которые помогают бороться с "плохим" холестерином, препятствуя его всасыванию в кишечник. 

Укрепление иммунитета

В этом продукте содержится масса витаминов и микроэлементов, необходимых для укрепления иммунитета. Например, линолевой кислоты в подсолнечном масле в 10 раз больше, чем в оливковом, а именно это вещество крайне необходимо для поддержания здоровья.

Источник антиоксидантов

Подсолнечное масло богато токоферолом (витамином Е) - природным антиоксидантом, который препятствует старению организма и блокирует свободные радикалы. В 100 граммах этого продукта содержится примерно 40 миллиграммов этого витамина, который превосходно усваивается организмом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какое масло уничтожит жир на животе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/26210-chem-polezno-obychnoe-podsolnechnoe-maslo
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!