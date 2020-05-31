В чем польза обычного подсолнечного масла

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Подсолнечное масло постепенно отходит на второй план, ведь у него появились конкуренты (оливковое, кукурузное, миндальное), пользующиеся большой популярностью. Но этот продукт совершенно им не уступает, ведь обладает многими полезными свойствами. В чем же его польза?
Борьба с холестерином
Подсолнечное масло - это тот самый суперпродукт, который содержит в себе самые полезные фитостеролы, которые помогают бороться с "плохим" холестерином, препятствуя его всасыванию в кишечник.
Укрепление иммунитета
В этом продукте содержится масса витаминов и микроэлементов, необходимых для укрепления иммунитета. Например, линолевой кислоты в подсолнечном масле в 10 раз больше, чем в оливковом, а именно это вещество крайне необходимо для поддержания здоровья.
Источник антиоксидантов
Подсолнечное масло богато токоферолом (витамином Е) - природным антиоксидантом, который препятствует старению организма и блокирует свободные радикалы. В 100 граммах этого продукта содержится примерно 40 миллиграммов этого витамина, который превосходно усваивается организмом.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какое масло уничтожит жир на животе.
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