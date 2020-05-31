Вкусно и питательно: перекусы, содержащие много белка

Если вы следите за фигурой, тогда перестаньте между основными приемами пищи есть булочки и пирожные. Пополнить запас энергии в организме можно и с помощью полезных перекусов, богатых белком и другими ценными веществами. Что входит в их число?

Орехи

Всего небольшая горсть орехов способна наполнить организм энергией, которой хватит для активного дня. Помимо белка, орехи содержат большое количество витаминов, антиоксидантов и полезных жиров, однако, такой перекус весьма калорийный.

Тыквенные семечки

Всего полстакана тыквенных семечек восполнят недостаток энергии после тренировки, ведь в ста граммах этого продукта содержится около 24 граммов легкоусвояемого белка. К тому же благодаря ряду элементов, входящих в состав семян тыквы, они способствуют улучшению настроения.

Творог

Сложно представить себе белковый перекус проще и доступнее, чем обыкновенный творог. Его можно есть безо всяких дополнительных ингредиентов, а можно порезать в него любимые фрукты, добавить ягоды и/или орешки, семечки, сухофрукты.

Отварные яйца

Людям, занимающимся спортом, рекомендуется употреблять отваренные яйца. Это отличный перекус после активной тренировки. Можно еще съесть свежих овощей, например, огурцов или помидоров.

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