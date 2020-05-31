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Вкусно и питательно: перекусы, содержащие много белка

Белковые перекусы насыщают организм витаминами

31 мая 2020, 21:00 comments515
Автор:

Светлана Шкурупий

Вкусно и питательно: перекусы, содержащие много белка

Если вы следите за фигурой, тогда перестаньте между основными приемами пищи есть булочки и пирожные. Пополнить запас энергии в организме можно и с помощью полезных перекусов, богатых белком и другими ценными веществами. Что входит в их число?

Орехи

Всего небольшая горсть орехов способна наполнить организм энергией, которой хватит для активного дня. Помимо белка, орехи содержат большое количество витаминов, антиоксидантов и полезных жиров, однако, такой перекус весьма калорийный.

Тыквенные семечки

Всего полстакана тыквенных семечек восполнят недостаток энергии после тренировки, ведь в ста граммах этого продукта содержится около 24 граммов легкоусвояемого белка. К тому же благодаря ряду элементов, входящих в состав семян тыквы, они способствуют улучшению настроения.

Творог

Сложно представить себе белковый перекус проще и доступнее, чем обыкновенный творог. Его можно есть безо всяких дополнительных ингредиентов, а можно порезать в него любимые фрукты, добавить ягоды и/или орешки, семечки, сухофрукты. 

Отварные яйца

Людям, занимающимся спортом, рекомендуется употреблять отваренные яйца. Это отличный перекус после активной тренировки. Можно еще съесть свежих овощей, например, огурцов или помидоров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем нельзя утолять голод.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/28799-vosem-perekusov-kotorye-soderzhat-mnogo-belka
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