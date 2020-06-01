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Главная Новости Здоровье диета и питание "Омлет, пашот, глазунья": чем полезны куриные яйца
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"Омлет, пашот, глазунья": чем полезны куриные яйца

Ежедневное употребление куриных яиц - чрезвычайно полезная привычка

сегодня, 00:47 comments1200
Автор:

Екатерина Белоброва

"Омлет, пашот, глазунья": чем полезны куриные яйца

Завтрак - это отличное начало дня, старт для всего организма перед испытаниями на работе, в общении и семье. А если этот завтрак вдобавок состоит еще и из яиц, то залог успеха постигнут! Во всяком случае так утверждают диетологи, которые рекомендуют ежедневно съедать не менее одного куриного яйца, ведь этот продукт имеет уникальные свойства.

Итак, если ваш организм не имеет персональной непереносимости белков и желтков, то яичный рацион благотворно подействует на уровень холестерина в крови, а это является отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, яйца - отличный тонус для тела: в одном большом жареном яйце содержится почти 18% от дневной нормы витамина В2. Это один из восьми витаминов данной группы, который помогает организму получать энергию из пищи.

Также любители омлета или яичницы-глазуньи обладают куда лучшим состоянием волос и кожи в отличие от тех, кто категорически отказывается от яиц.

Интересно, что яйца также полезны для работы мозга, благодаря высокому содержанию холина. В яйцах этого вещества куда больше чем в других доступных продуктах питания и это дает повод рекомендовать их на завтрак всем, кто занимается интеллектуальным трудом.

Не пренебрегайте плотным завтраком из яиц, даже если вы в стрессе и "кусок в горло не лезет". Белок содержит аминокислоты, которые буквально "окутывают" вашу нервную систему и успокаивают ее. Любители яиц не только сытые и довольные, но и меньше подвержены психологическим атакам извне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал  о разнице между коричневыми и белыми куриными яйцами: какие полезней?


Источник:  Ново


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