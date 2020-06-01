Почему нельзя пить воду, оставленную на ночь в стакане

Многие люди ставят возле кровати на ночь стакан с водой, чтобы в перерывах между сном утолять жажду или сразу выпить ее после пробуждения. Но медики рассказали, что такая вода способна навредить здоровью и объяснили почему.

Эксперты утверждают, что вода в стакане, которая простояла целую ночь, теряет свои полезные свойства, потому что за это время меняет химический состав. Около 13% жидкости превращаются в угольную кислоту и это лишь незначительная часть "вредных" изменений. В воде, простоявшей даже несколько часов в стакане, появляются посторонние примеси, она теряет свои вкусовые качества, поэтому пить ее не желательно.

Помимо этого, если стакан ничем не прикрыт, на поверхности жидкости могут оседать частицы пыли или даже мелкие насекомые. Все это влияет и на качество, и на запах воды. Если вы ночью сделаете один глоток, то бактерии "живущие" в вашей ротовой полости попадут в стакан, где смогут активно размножаться. Утром ваш организм будет поджидать уже не вода, а настоящий "бактериальный удар".

Медики рекомендуют пить воду за три часа до сна, чтобы не просыпаться в туалет. Ночные позывы могут нарушить сон и соответственно снизить последующую дневную активность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что воду дома можно очистить и без специальных фильтров. Как это сделать?

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