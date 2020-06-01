Худейте с умом: пять самых опасных для организма диет

Многие люди пытаются подкорректировать фигуру, чтобы быть здоровее и стройнее. Но делать это нужно правильно и с умом. Есть несколько диет, которые вредят здоровью и вместо похудения приводят к большим проблемам со здоровьем.

Биохакинг

Это система контроля за здоровьем, которая сейчас в тренде. Сторонники биохакинга уверены, что с помощью этого подхода можно улучшить свое состояние, повысить энергию, продуктивность и удовлетворенность жизнью. Эта система подразумевает цикличное голодание и другие неоднозначные практики. Но длительный отказ от пищи может быть опасен для здоровья. В первую очередь, нарушается обмен веществ, снижается иммунитет, происходит сбой в работе гормональной системы.

Монодиеты

Суть этой диеты заключается в том, чтобы в течение недели-двух питаться одним видом продукта - яблоками, гречкой, кефиром и т. д. Естественно, при таком ограниченном рационе организм почти не получает питательных веществ, к тому же нарушается обмен веществ из-за резкого увеличения в питании определенных компонентов. Например, при цитрусовых диетах слизистая желудка раздражается фруктовыми кислотами, что ведет к развитию гастрита.

Питьевая

По правилам этой диеты в течение 30 дней можно употреблять только жидкую пищу — воду, соки, пюре, протертые супы. Вот только создатели диеты не учли, что организм человека не приспособлен для еды такого рода. Жевание необходимо для нормального кровообращения десен и запуска процесса пищеварения, а кусочки еды и клетчатка стимулируют перистальтику.

Сладкая

Ну, что может быть лучше, чем сладкая диета? В течение недели разрешается есть сладости в виде конфет или шоколада, которые можно запивать черным кофе без сахара. Просто мечта, а не похудение. Но резкие скачки уровня глюкозы в крови наряду с нехваткой других компонентов грозят серьезными нарушениями в работе организма. Пару-тройку килограммов вы, может быть, и потеряете, но взамен получите слабость, головные боли, изжогу, подавленное настроение, отсутствие либидо и нарушение менструального цикла.

Лимонная

Суть этой диеты состоит в том, чтобы в течение 10 дней употреблять воду с добавлением лимонного сока или кленового сиропа. Есть при этом нельзя, но иногда допускается употребление некалорийных блюд — например, овсянки без масла и соли один раз в день. Но организм при этом испытывает острый дефицит питательных веществ (помимо витамина С и углеводов), который отражается на его работе. Такая диета может привести к проблемам с пищеварением, а также к чувству постоянной слабости и истощения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди выбирают для похудения фруктовую диету, но настолько ли она полезна для организма, как говорят?

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