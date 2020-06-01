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Холодное или теплое: какое молоко намного полезнее

И теплое, и холодное молоко имеет ряд преимуществ

сегодня, 11:10 comments549
Автор:

Светлана Шкурупий

Холодное или теплое: какое молоко намного полезнее

Молоко - один из самых популярных продуктов питания. Он обладает приятным вкусом, ароматом и содержит большое количество витаминов и полезных элементов. Некоторые люди предпочитают пить молоко холодным, а некоторые наоборот, всегда подогревают его. Как полезнее пить?

Известно, что этот молочный продукт богат на витамины A, D, E и K, а также калий, фосфор, магний, цинк и другие минералы, которые важны для организма. Эксперты говорят, что в любом случае молоко приносит пользу и оба варианта обладают своими преимуществами. 

Например, если вы хотите нормализовать сон и улучшить его качество тогда пейте молоко теплым. В таком виде этот продукт активизирует аминокислоту, необходимую для выработки серотонина (гормона сна).  Теплое молоко снижает уровень стресса и позволяет расслабиться. А лучше всего добавить в него ложечку меда, тогда польза молока возрастет в разы. Такой напиток поможет справиться с простудными симптомами. 

Что касается холодного молока, то оно помогает при проблемах с пищеварением, в частности при язве желудка. Также молоко в холодном виде способствует похудению, улучшая обменные процессы в организме. Плюс ко всему, оно улучшает состояние кожи. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мужчинам регулярно нужно пить кокосовое молоко. Чем же оно так полезно? 


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Источник: https://u-news.com.ua/90502-chem-polezno-dlja-zdorovja-gorjachee-i-holodnoe-moloko-rasskazali-jeksperty.html
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