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Главная Новости Здоровье диета и питание Продукты, в которых неожиданно содержится много соли
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Продукты, в которых неожиданно содержится много соли

В составе некоторых продуктов есть много соли, а мы об этом и не подозреваем

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Продукты, в которых неожиданно содержится много соли

Избыток соли в организме может привести к нарушению его работы, в частности вызвать отечность, гипертонию и проблемы с почками. А чтобы этого не произошло, важно правильно корректировать свой рацион питания. Но есть полезные продукты, в которых спрятано большое количество соли, а поэтому их стоит ограничивать в своем меню.

Сыр

А вы знали, что сыры — лидеры по содержанию натрия среди всех "пересоленых" продуктов? Если нет, тогда запомните эту информацию. Например, в 100 граммах брынзы содержится около 1,5 грамма соли, а это уже 1/5 часть суточной нормы. А вот пармезан содержат 1,8 грамма соли на 100 граммов сыра. Отказываться от этого продукта, конечно же, не стоит, но и нельзя увлекаться сырными тарелками.

Полуфабрикаты

Такие продукты очень вредны для здоровья, потому что содержат большое количество консервантов, химических добавок, усилителей вкуса и других веществ, которые помогают полуфабрикатам храниться долгое время. Ну, и соль, в этих продуктах также присутствует в неприличном количестве. К примеру, в 100 граммах замороженных пельменей уже содержится около 1 грамма соли.

Консервированные продукты

Квашеная капуста, соленые огурчики и помидоры, кабачковая икра — все это крайне соленые продукты, в которых важно соблюдать меру. Поэтому, увлекаясь любимыми блюдами, не забывайте про суточный лимит соли. 

Оливки

Этот продукт вкусный и очень полезный, особенно, оливки хороши в качестве закуски к хорошей бутылочке вина. Но в 100 граммах этого консервированного продукта может содержаться до 1,5 грамма натрия. Добавьте их в пиццу или положите на одну тарелку с сырами — и это запросто станет вашей суточной нормой потребления соли.

Кукурузные хлопья

Этот сытный завтрак может содержать не только много сахара, но и приблизительно 0,7 грамма соли на 100 граммов продукта. Только подумайте: большая тарелка такого завтрака — и ваша дневная норма потребления соли достигнута.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что соль можно заменить другими продуктами. Какие есть полезные альтернативы?


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/26738-desyat-produktov-v-kotoryh-neozhidanno-soderzhitsya-ochen-mnogo-soli
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