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Хитрости, которые помогут питаться правильно

При правильном питании не обязательно в корне менять весь рацион

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Хитрости, которые помогут питаться правильно

Рацион питания должен быть правильно сбалансированным, полезным и вкусным. Постепенно ограничьте в своем меню вредные продукты, заменяя их здоровой пищей. А эти кулинарные хитрости помогут вам в этом деле.

Найдите замену соли

Поваренная соль, которую можно найти на каждой кухне, негативно влияет на здоровье. Она способна вывести кальций из организма и задержать воду, приводя к отечности и повышенному давлению. Но сторонники правильного питания нашли этому продукту много полезных аналогов, например, морскую соль, соевый соус. Добавить блюдам необычный вкус можно и с помощью розовой гималайской соли. 

Пюре из запеченного картофеля

Перед отправкой в духовку картофель чистить не нужно: просто заверните его в фольгу и поместите в духовку. Когда он приготовится, разрежьте его пополам и ложкой извлеките мякоть. Вы будете приятно удивлены, но помимо пользы, такое пюре обладает и куда более нежным и мягким вкусом.

Готовьте макароны по-новому

Оказывается, и макароны можно сделать намного полезнее и при этом совершенно не испортить их вкусовые качества. Если вам очень нравятся макароны с соусом из мясного фарша, то сделать блюдо гораздо полезнее поможет одна простая манипуляция. Замените часть мясного фарша измельченными грибами или пюре из чечевицы. Сытность готового блюда при такой замене не измениться, а вкусовые качества блюда только улучшатся.

Добавляйте орехи в салаты

Сам по себе салат из свежих овощей очень полезен для организма. В нем собрано максимальное количество витаминов и микроэлементов. Однако и это блюдо можно улучшить. Например, если вы любите салаты с сухариками, добавляйте вместо них орехи или перепелиные яйца. С ними блюдо получается выигрышнее в плане подачи и более полезным по составу. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что как убрать живот с помощью правильного питания.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/20009-10-hitrostej-kotorye-pomogut-pitatsya-pravilno-i-vkusno
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