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Диетологи рассказали, с какого фрукта стоит начинать день

Этот фрукт обладает мощным восстановительным эффектом после сна

сегодня, 09:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Диетологи рассказали, с какого фрукта стоит начинать день

Миллионы людей привыкли начинать утро с чашечки кофе, потому что оно бодрит и придает энергии. Но этот напиток имеет и негативные свойства, которые влияют на общее состояние организма. Если хотите утром получить максиму пользы, тогда съедайте 1-2 яблока.

Диетологи говорят, что этот фрукт нормализует сахар в крови, борется с нарушениями пищеварения и может служить заменой зубной пасты. Утреннее употребление яблок принесет пользу при запоре и поможет организму настроиться на работу. 

Помимо этого, яблоки являются источником витаминов С, Е, К, витаминов группы В (фолиевая кислота, тиамин, ниацин, рибофлавин) и бета-каротина. В нем есть антиоксиданты, которые нейтрализуют в организме действие свободных радикалов, предотвращая многие воспалительные процессы.

Клетчатка, которой богаты яблоки, способствует быстрому утолению голода, но главное ─ яблоки помогают качественному перевариванию пищи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что яблоки положительно действуют на работу сердца. Узнайте, что будет с организмом, если есть этот фрукт каждый день.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/93162-dietologi-rekomenduyut-nachinat-den-s-yabloka-a-ne-kofe.html
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