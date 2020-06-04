Диетологи рассказали, с какого фрукта стоит начинать день

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Миллионы людей привыкли начинать утро с чашечки кофе, потому что оно бодрит и придает энергии. Но этот напиток имеет и негативные свойства, которые влияют на общее состояние организма. Если хотите утром получить максиму пользы, тогда съедайте 1-2 яблока.
Диетологи говорят, что этот фрукт нормализует сахар в крови, борется с нарушениями пищеварения и может служить заменой зубной пасты. Утреннее употребление яблок принесет пользу при запоре и поможет организму настроиться на работу.
Помимо этого, яблоки являются источником витаминов С, Е, К, витаминов группы В (фолиевая кислота, тиамин, ниацин, рибофлавин) и бета-каротина. В нем есть антиоксиданты, которые нейтрализуют в организме действие свободных радикалов, предотвращая многие воспалительные процессы.
Клетчатка, которой богаты яблоки, способствует быстрому утолению голода, но главное ─ яблоки помогают качественному перевариванию пищи.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что яблоки положительно действуют на работу сердца. Узнайте, что будет с организмом, если есть этот фрукт каждый день.
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