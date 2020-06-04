Сколько кофеина содержится в чае, и вреден ли он

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В
чае содержится большое количество витаминов, полезных веществ, эфирных масел, а
также кофеин. Последний ингредиент чаще всего становится темой для многих
споров. Много ли его в чае и как он влияет на организм?
Известно,
что кофеин - растительный алкалоид,
который активизирует работу нервной системы, повышая умственную и физическую
работоспособность. Но его минус в том, что он вызывает привыкание и в большом
количестве способен навредить здоровью человека.
Эксперт
говорят, что в чашке черного чая содержится 70 мг кофеина, а в зеленом - 80
мг. Но эффект после употребления чай и кофе разный. В первом случае,
человек сразу же чувствует бодрость и прилив сил, но спустя несколько часов
работоспособность падает и эффект проходит. А после чашки чая все наоборот,
заряд энергии чувствуется позже, но ясность ума сохраняется до конца дня.
На
самом деле, кофеин по-разному влияет на организм: в малых дозах он тонизирует и
дарит прилив сил, а в больших - нарушает работу печени, сердечно-сосудистой
системы и пищеварения. Медики говорят, что здоровому человека в умеренном
количестве кофеин даже полезен, но людям с определенными заболеваниями стоит
воздержатся от употребления напитков с этим веществом.
В сутки разрешается употреблять 1000 мг кофеина, а разовая доза должна составлять не более 200 мг. Но многое зависит от сорта напитка, процесса заваривания и даже от размера чашки
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что кофе в больших количествах может навредить здоровью. Какой напиток может стать его достойной альтернативой?
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