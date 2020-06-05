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Какие ягоды самые полезные для здоровья легких

Эти ягоды богаты антиоксидантными веществами

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Какие ягоды самые полезные для здоровья легких

Органы дыхательной системы нуждаются в защите, особенно на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. Эксперты говорят, что укрепить легкие и иммунитет в целом помогают ягоды. Особенное внимание стоит обратить на чернику и виноград.

Ученые провели эксперимент, для участия в котором пригласили около 500 добровольцев. Им проверили состояние легких и проанализировали пищевые привычки. Спустя 10 лет участников снова пригласили на проверку. Результаты исследования показали, что у людей, которые часто употребляли ягоды, органы дыхательной системы были более чистые, крепкие и здоровые, чем у других.

Специалисты объясняют, что в винограде и чернике содержится большое количество флавоноидов - антиоксидантных веществ, которые защищают легкие от повреждений, которые возникают в результате воспалительных процессов в организме. Эти ягоды укрепляют ткани легких, поэтому они становятся более выносливыми.

К слову, много антиоксидантных вещества еще содержится в ягодах рябины и красной смородины, поэтому их стоит включать периодически в свой рацион.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сохранить здоровье печени можно благодаря напитку на основе полезной красной ягоды.


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Источник: https://www.7mednews.ru/eat/13053-kakie-yagody-polezny-dlya-zdorovya-legkih.html
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