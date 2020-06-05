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Продукты, которые помогают очистить желудок

Эти продукты выводят из организма токсины и тяжелые металлы

сегодня, 11:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Продукты, которые помогают очистить желудок

Нормализовать работу пищеварительной системы можно не только с помощью лекарственных средств, но и обычных продуктов питания. Некоторые из них обладают богатым витаминным составом, а поэтому очень полезны для желудка. Так, что стоит включить в рацион?

Бананы

В этом вкусном фрукте содержится калий, кальций, витамин С, пектины и другие полезные вещества. К примеру, клетчатка, входящая в состав банана, обволакивает слизистые стенки желудка, принося облегчение людям, страдающим заболеваниями ЖКТ. Также банан сохраняет нормальную микрофлору кишечника. Мякоть этого фрукта - прекрасный сорбент, который очищает организм от вредных веществ.

Молотый кофе натощак 

Хорошо прочищает желудок крепкий черный кофе. Секрет в том, что кофеин способен запустить наш желудок куда быстрее, чем что-либо из продуктов питания. 

Красная свекла

В составе этого овоща есть клетчатка, витамин С и В1, а также полезные кислоты, которые обезвреживают вредные бактерии в кишечнике. Красная свекла улучшает работу пищеварения и помогает печени эффективнее избавляться от токсинов. 

Яблоки

Этот фрукт также богат на клетчатку, которая связывает шлаки и токсины в организме. Яблоки восстанавливают главные функции желудочно-кишечного тракта и улучшают перистальтику кишечника.

Авокадо 

Диетологи давно доказали пользу авокадо. Они советуют отдать предпочтение тосту с авокадо по утрам, чтобы получить необходимую норму калия и не волноваться за полноценную работу ЖКТ. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты "любит" поджелудочная железа.


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Источник: https://tv.ua/trend/zozh/1173321-top-3-produkta-kotorye-pomogut-ochistit-vash-zheludok
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