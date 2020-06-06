kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.06.2020

BTC/USD

9598.18

ETH/USD

241.49

LTC/USD

46.87

НБУ 06.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Ученые нашли чудо-продукт, продлевающий жизнь
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые нашли чудо-продукт, продлевающий жизнь

В этом продукте содержится много аминокислот и витаминов

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Ученые нашли чудо-продукт, продлевающий жизнь

Американские исследователи заявили, что людям, которые хотят укрепить здоровье и продлить жизнь, нужно употреблять больше фасоли. Этот продукт обладает многими полезными свойствами, поэтому незаменим для организма. Об этом сообщает издание 7mednews.

Известно, что фасоль содержит витамины С, Е, К, а также фолиевую кислоту, калий, магний и медь. Она лидирует среди бобовых по своим полезным свойствам. В этом продукте много растительного белка, поэтому у него высокая пищевая ценность. 

Эксперты выяснили, что фасоль богата на аминокислоты, антиоксиданты и пищевые волокна, которые помогают нормализовать работу пищеварительной системы, предотвращая различные воспалительные процессы. Фасоль способна бороться с такими серьезными заболеваниями как ожирение, диабет, ревматизм и рак. Конечно, не в качестве лекарства, а для профилактики.

Ученые сообщают, что употреблять фасоль необходимо каждый день, потому что даже при термической обработке она сохраняет все свои полезные свойства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для продления жизни важно не только правильно питаться, но и заниматься физической активностью. Какие виды спорта в этом помогут?


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.7mednews.ru/eat/9700-uchenye-nashli-esche-odin-chudo-produkt-dlya-dolgoy-zhizni.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!