Ученые нашли чудо-продукт, продлевающий жизнь

Американские исследователи заявили, что людям, которые хотят укрепить здоровье и продлить жизнь, нужно употреблять больше фасоли. Этот продукт обладает многими полезными свойствами, поэтому незаменим для организма. Об этом сообщает издание 7mednews.

Известно, что фасоль содержит витамины С, Е, К, а также фолиевую кислоту, калий, магний и медь. Она лидирует среди бобовых по своим полезным свойствам. В этом продукте много растительного белка, поэтому у него высокая пищевая ценность.

Эксперты выяснили, что фасоль богата на аминокислоты, антиоксиданты и пищевые волокна, которые помогают нормализовать работу пищеварительной системы, предотвращая различные воспалительные процессы. Фасоль способна бороться с такими серьезными заболеваниями как ожирение, диабет, ревматизм и рак. Конечно, не в качестве лекарства, а для профилактики.

Ученые сообщают, что употреблять фасоль необходимо каждый день, потому что даже при термической обработке она сохраняет все свои полезные свойства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для продления жизни важно не только правильно питаться, но и заниматься физической активностью. Какие виды спорта в этом помогут?

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