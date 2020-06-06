Едим грамотно: названы три секрета идеального завтрака

Всем давно известно, что завтрак - главный прием пищи, ведь благодаря ему мы получаем заряд энергии и бодрости. Но важное значение имеют продукты, из которых он состоит, а также время утренней трапезы. Как же сделать завтрак максимально полезным?

Выбираем продукты на завтрак

Откажитесь утром от быстрых углеводов в виде выпечки, конфет и пирожных. Замените их на клетчатку, белки и насыщенные жиры. Клетчатку вы можете найти в овощах, фруктах и зеленых злаках, белки – в бобовых, яйцах, рыбе, курице, а насыщенные жиры – в орехах, авокадо, оливковом масле. Проверьте, что все три элемента есть в вашем завтраке. Таким образом вы сможете и зарядиться энергией, и чувствовать себя отлично.

Лучшее время для завтрака

Наиболее оптимальным временем диетологи считают 7-8 утра. В редких случаях (зависимо от ваших биоритмов) - 9-10. Старайтесь не завтракать позже 10 утра. Если вам не хочется есть, сделайте сначала зарядке и выпейте воду с лимоном. Сконцентрируйтесь на завтраке. Не смотрите параллельно в телефон. Не ешьте впопыхах или по дороге на работу.

Что, если вы не насытились завтраком

Для начала изучите питательность вашего завтрака, поскольку именно она отвечает за то, будет вам хочется есть после или нет. Если вы завтракаете быстрыми углеводами (мюсли, выпечка, бутерброды), то ваш организм быстро и потратит свои силы на эту еду, что уже через пару часов заставит вас снова кушать. Если же голод вы не можете терпеть, старайтесь есть легкую пищу: салат из зеленых овощей, кефир или несладкий фрукт.

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