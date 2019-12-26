Комаровский посоветовал вместо новостей о политике смотреть PornHub

Детский врач Евгений Комаровский считает, что полезнее вместо новостей по телевизору смотреть порно.

Он считает, что украинцам надо больше расслабляться и меньше смотреть телевизор.

"Не стоит смотреть новости по телевизору, смотрите PornHub, это лучше для вашего здоровья", - заявил Комаровский.





Также он отметил, что нужно больше интересоваться тем, что происходит вокруг, жизнью, семьей и быть позитивнее.

Как сообщало издание "Комментарии", по итогам этого года Украина оказалась на16 месте в мире по количеству просмотров на сайте Pornhub, при этом обогнав Россию и Таиланд, идет речь в отчете блога Pornhub Insights.

США по-прежнему остаются лидерами по посещению Pornhub, следом идет Япония и Великобритания.