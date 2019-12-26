Комаровский посоветовал вместо новостей о политике смотреть PornHub

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Детский врач Евгений Комаровский считает, что полезнее вместо новостей по телевизору смотреть порно.
Он считает, что украинцам надо больше расслабляться и меньше
смотреть телевизор.
"Не стоит смотреть новости по телевизору, смотрите PornHub, это лучше для вашего здоровья", - заявил Комаровский.
Также он отметил, что нужно больше интересоваться тем, что происходит вокруг, жизнью, семьей и быть позитивнее.
Как сообщало издание
"Комментарии", по итогам этого года Украина оказалась на16 месте в мире по количеству просмотров на сайте Pornhub, при этом обогнав
Россию и Таиланд, идет речь в отчете блога Pornhub Insights.
США по-прежнему остаются лидерами по посещению Pornhub, следом идет Япония и Великобритания.
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