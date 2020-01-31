Назван лучший продукт для продления молодости

Врачи сообщают, что базилик – это не только популярная приправа к блюдам, но и лекарственное растение, обладающее полезными для здоровья свойствами. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты рассказали, почему это травянистое растение необходимо регулярно добавлять в свой рацион питания. Итак, базилик эффективно помогает сбросить лишние килограммы, потому что контролирует аппетит и насыщает организм ценными витаминами. Также в составе базилика есть мощные антиоксиданты, которые благоприятно воздействуют на нервную систему, снимая стресс и нервное напряжение. А входящий в состав растения калий еще и снижает показатели артериального давления.

Помимо этого, базилик – хорошее средство от приступов головной боли, ведь он действует на организм как мышечный релаксант. Достаточно выпить чай из листьев базилика или просто пожевать их во время мигрени.

Индийские медики считают это растение лучшим средством для продления молодости. А все дело в его богатом составе, в частности витаминах А, С, а также фитонутриентах и антиоксидантах, которые борются со свободными радикалами, защищая клетки от преждевременного старения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какая приправа поможет сохранить молодость и упругость кожи.

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