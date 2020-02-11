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Чем полезна красная смородина и кому нельзя ее есть

Смородина – одна из самых ценных ягодных культур

сегодня, 10:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Чем полезна красная смородина и кому нельзя ее есть

Польза красной смородины для здоровья неоценима, ведь эта ягода - кладезь витаминов, ценных веществ и минералов, которые необходимы нашему организму. В чем же ее особенность?

Сохраняет сердце здоровым

Благодаря высокому уровню калия, красная смородина играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Также этот элемент помогает вывести лишнюю жидкость из организма, предотвращая отечность и появление мешков под глазами. 

Укрепляет иммунитет

Красная смородина поддерживает работу иммунной системы, потому что содержит витамин С, который является натуральным антиоксидантом. Он помогает организму развить устойчивость к инфекционным агентам и устранить канцерогенные свободные радикалы.

Поддерживает выработку красных кровяных телец

Красная смородина богата железом, которое, как известно, является минералом, необходимым для образования красных кровяных телец. Эритроциты - многочисленный компонент крови, который играет важную роль в транспортировке кислорода и других питательных веществ в различные клетки и органы нашего организма.

Но при этом, красная ягода полезна не для всех и имеет ряд противопоказаний. Медики не рекомендуют смородину людям, у которых диагностирована язва желудка, острый гастрит, гепатит и пониженная свертываемость крови.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, чем полезна облепиха и как ее употреблять.


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Источник: http://elblag24.pl/6-korzysci-zdrowotnych-z-jedzenia-czerwonych-porzeczek/
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