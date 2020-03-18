Паника – стоп: 5 вкусных успокаивающих напитков

Современный ритм жизни приводит к многочисленным стрессам, особенно на фоне паники вокруг распространения коронавируса. Но не поддавайтесь страху и тревоге, попробуйте расслабиться и отвлечься от негативных мыслей с помощью вкусных напитков.

Ромашковый чай

Этот напиток часто используют в качестве седативного средства для эффективного облегчения симптомов хронической тревоги и стресса, включая истерию, ночные кошмары, бессонницу и различные проблемы с пищеварением. Если вы добавите в ромашковый чай 1-2 ложечки меда, то получится еще и хорошее противовирусное средство.

Чай

И зеленый, и черный чай также могут успокоить нервную систему. В их составе есть активные вещества, которые снижают в организме уровень кортизола (гормона стресса). Заварите себе на ночь чай и выпейте небольшими глотками - он поможет расслабиться.

Вишневый сок

Натуральный сок из вишни действует как успокаивающее средство. И все благодаря его уникальному составу, ведь в этом напитке содержится много витаминов и полезных веществ, включая магний, йод, железо, которые помогают справиться с бессонницей. Также вишневый сок повышает защитные функции иммунитета.

Настой из мяты

Если вам мучает раздражительность, нервозность, тревога - выпейте мятный настой, который положительно сказывается на работе нервной системы. Для этого возьмите 1-2 столовые ложки сушенной мяты и залейте кипятком на полчаса.

Теплое молоко

Успокоиться и унять панику поможет теплое молоко. В его состав входит кальций, фосфор, магний и множество витаминов, которые снимают стресс и нервное напряжение. Лучше всего выпивать стакан молока на ночь, тогда сможете поскорее уснуть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как за 5 минут эффективно успокоить нервы.

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