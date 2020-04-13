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Стало известно, от каких болезней защищает клюква

Клюква – это целый витаминный комплекс, подаренный природой

сегодня, 10:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Стало известно, от каких болезней защищает клюква

Клюква не только вкусная, но и очень полезная ягода. В ней содержится много витамина С, который укрепляет иммунную систему, защищая организм от многих заболеваний. Чем же так полезна клюква?

Лечение гриппа и ОРВИ

Согревающий теплый напиток из клюквы за считанные минуты облегчает кашель, снимает заложенность носа и сбивает невысокую температуру. Клюква обладает противовоспалительным и общеукрепляющим действием.

Профилактика кариеса

Американские исследователи выяснили, что напитки из клюквы препятствуют поражению поверхности зуба болезнетворными микроорганизмами.

Болезни мочеполовой системы

В начале 2000-х годов была обнаружена эффективность клюквы при лечении бактериальных инфекций, вызывающих воспалительные процессы в мочеполовой системе. Даже в тяжелых случаях, когда бактерии были резистентные к воздействию антибиотиков, ягода смогла помочь организму справиться с недугом.

Заболевания сердца

В 2005 году медицинская научно-исследовательская группа, работающая под эгидой Университета Висконсина, заявила о положительных изменениях в работе сердца и сосудов вследствие употребления клюквы.

Нормализация уровня холестерина

Эта ягода нормализует уровень холестерина в крови, улучшая соотношение между вредной и полезной его разновидностью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ягоды помогут укрепить здоровье.


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/mom-health/6633-top-5-zabolevaniy-ot-kotoryh-zashtitit-klyukva.html
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