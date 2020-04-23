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Медики назвали лечебные свойства кориандра

Кориандр содержит органические кислоты и множество витаминов

сегодня, 15:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Медики назвали лечебные свойства кориандра

Семена кориандра активно используют в кулинарии в качестве специи для улучшения вкуса и аромата. А его зелень, называемую кинзой, охотно добавляют в различные блюда. А чем же так полезен кориандр для организма?

За счет богатого витаминами и микроэлементами состава, пряность полезна для:

- пищеварительной системы, которую не раздражает, а поддерживает;

- борьбы с любыми нарушениями работы кишечника (после переедания или употребления тяжелой пищи, для уменьшения метеоризма, снятия вздутий, избавления от чувства тяжести);

- лечения и профилактики болезней печени и почек;

- стимулирования иммунитета, особенно весной;

- уменьшения воспалительных процессов в организме;

- регулирование уровня сахара в крови;

Врачи рекомендуют добавлять эту пряность в свой ежедневный рацион в начале весны - он сильно облегчит обострение сезонных аллергий и убережет от простуды. Во время аллергического приступа обычно принимают сок из свежего кориандра, а также наносят его наружно на высыпания.

А также чай из кориандра усиливает действие диет, помогая бороться с ожирением, деликатно регулирует обмен веществ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, у масла кориандра нашли свойства антибиотика.


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/mom-health/15064-chem-polezen-koriandr-dlya-zhenskogo-zdorovya.html
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