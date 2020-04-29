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Названа одна из самых полезных ягод для печени

Полезные свойства этой ягоды практически не имеют аналогов

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Названа одна из самых полезных ягод для печени

В народной медицине ягоды калины (и ее кора и ветки) занимают почетное место. Этот продукт помогает от многих болезней, потому что обладает уникальными полезными свойствами. Калина богата на витамины и ценные вещества, которые помогают поддерживать здоровье всего организма. 

Если у вас проблемы с печенью, тогда используйте сок калины или отвар из ее ягод. Такой напиток обладает желчегонным эффектом и является анальгетиком, он улучшает состав крови, очищает печень от токсинов, а также помогает убрать камни из мочевого и желчного пузыря.

Если хотите очистить печень, тогда используйте следующий рецепт. Возьмите ягоды калины и отварите их до мягкой консистенции, добавьте немного воды, отожмите и добавьте несколько ложек меда. Тщательно перемешайте и принимайте по 2 столовые ложки натощак и за час до сна, в теплом виде. Курс лечения – 10 дней. Такое средство полезно для улучшения здоровья и устранения появления нежелательных симптомов.

Помните, что калина помогает при простуде, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, гипертонии, проблемах с желудком и многих других.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем полезна облепиха и как ее употреблять. 


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Источник: https://infopechen.ru/lechenie/narodnoe/poleznye-svojstva-kaliny-dlya-pecheni.html#i-2
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