Если беспокоит кашель: найдено вкусное и эффективное средство

Погода на улице весьма непредсказуема, поэтому вполне можно "подхватить" кашель. Если болеть вы не намерены, тогда избавиться от этого симптома можно с помощью нескольких вкусных и доступных ингредиентов.

Вам понадобиться банан, мед и молоко. Этот желтый фрукт способен избавить от сухого кашля, стимулировать откашливание мокроты, да еще и зарядить энергией. Мякоть банана богата витаминами B, PP, A и C. В этом фрукте содержится большое количество клетчатки, сахарозы, каротина, ферментов, калия, магния, железа и других полезных минералов. О полезных свойствах меда полезно давно, ведь его часто используют, как противовирусное и антибактериальное средство. А молоко обладает смягчающим и и отхаркивающим свойством.

Как приготовить? Возьмите банан и поломайте его на мелкие кусочки, затем залейте молоком (комнатной температуры) и добавьте ложку меда. Это средство наносит двойной урон инфекции, стимулирует восстановление жизненных сил организма и ускоряет процесс выздоровления.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки мешают избавиться от кашля.

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