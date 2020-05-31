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Почему для укрепления иммунитета важно пить эхинацею

Эхинацея очень полезна для сердца и красивой кожи

сегодня, 08:55 comments541
Автор:

Светлана Шкурупий

Почему для укрепления иммунитета важно пить эхинацею

Если хотите быстро укрепить свою иммунную систему и замедлить процессы старения, тогда пейте эхинацею. Порой, лекарственные растения бывают намного эффективнее и полезнее, чем целый список лекарств. Эхинацея - растение с богатым витаминным составом, поэтому она благоприятно влияет на работу всего организма. В чем ее польза?

Укрепляет иммунитет

Это растение известно своим противовирусным и противовоспалительным действием. В составе эхинацеи есть огромное количество полезных кислот и веществ, которые укрепляют защитные силы иммунной системы. Настойка из этого растения повышает боеспособность кровяных телец. Благодаря этому удается предотвратить развитие простудного заболевания или ослабить его симптомы.

Омолаживает кожу

Эхинацея богата на антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы в организме, защищая клетки от повреждений. Эти вещества тормозят процесс старения и делают кожу более упругой, подтянутой и здоровой. Кроме того, экстракт растения ускоряет регенерацию клеток кожи при различных повреждениях или при акне.

Защищает сердечно-сосудистую систему

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, эхинацея положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Она помогает поддерживать в норме уровень холестерина, очищает сосуды, повышая их эластичность. Еще это растение помогает укрепить сердечную мышцу.

Укрепляет нервную систему

Правильное функционирование организма во многом зависит от работы нервной системы. В эхинацее есть элементы, в частности, кальций, магний и калий, которые ее укрепляют и помогают нормализовать мозговую деятельность. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие травы добавить в чай, чтобы укрепить здоровье.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/pochemu-dlya-krepkogo-immuniteta-nuzhno-pit-ehinaceyu/
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