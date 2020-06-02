Какие продукты обладают желчегонным эффектом

Застой желчи может вызвать воспалительные процессы, поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, игнорировать ее не стоит. Есть ряд продуктов, которые обладают желчегонным эффектом, поэтому употребляйте их как можно чаще. Благодаря своим природным свойствам они будут стимулировать отток желчи и помогут избежать неприятных последствий.

Растительные масла

При застое желчи рекомендуется употреблять оливковое, подсолнечное или кукурузное масло. Они стимулируют сокращение желчного пузыря и вызывают максимальное раскрытие желчевыводящих путей. Также содержащиеся в маслах жирные кислоты улучшают обмен веществ. Если хотите усилить желчегонное действие пищи, то надо увеличить долю растительного масла в блюдах.

Фрукты и овощи

Первое место можно отдать цитрусовым. Лимон, апельсины, мандарины — желанные гости на обеденном столе. Полезно и вкусно с утра выпить стакан цитрусового фреша, чтобы стимулировать вывод желчи после ночного застоя. Кроме того, цитрусовые богаты на витамин С, что способствует укреплению иммунитета. Такие фрукты, как яблоки, бананы, чернослив, авокадо тоже способствуют нормализации оттока желчи, а летом, употребляя ягоды клубники или земляники, можно отказаться от приема настоев желчегонных трав.

Желчегонное свойство отрубей

При нарушении работы печени или желчного пузыря полезно принимать отруби, как пищевую добавку. Отруби состоят из оболочек зерен и неотсортированной муки, что обеспечивает высокое содержание пищевых волокон. Отруби усиливают механическую стимуляцию желудочно-кишечного тракта. Принимать отруби можно вмести с пищей или между приемами еды, добавляют их в йогурт, кефир или другие молочные продукты. Начинать прием следует с чайной ложки, максимальная доза в день не должна превышать 50 грамм.

Пряности и специи

Такие травы и пряности, как куркума, укроп, фенхель, петрушка, кинза, ревень, шпинат, имбирь обладают хорошим желчегонным эффектом. Например, имбирь является натуральной специей, которая содержит аминокислоты, витамины группы В, витамин С и А, соли магния, фосфора, кальция, железо и другие микроэлементы, благодаря чему прекрасно стимулирует отток желчи. Простое и привычное растение укроп широко используется в народной медицине как желчегонное средство, кроме того, укроп увеличивает секрецию желудочных желез, оказывает мочегонное и спазмолитическое действия.

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