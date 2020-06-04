Лучшие специи, которые помогут снизить сахар в крови

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Британские эксперты заявили, что диабетикам необходимо включить в свой рацион питания несколько специй. Они помогают нормализовать показатели сахара в крови и улучшают самочувствие.
Первое, на что стоит обратить внимание - это пажитник. Он входит в число растений, обладающих огромным спектром лечебных свойств. Благодаря этой специи снижается уровень сахара, а также холестерин. Также пажитник повышает иммунитет, увеличивая защитные функции организма. Данная специя замедляет пищеварение и усвоение углеводов, что в свою очередь помогает предотвратить всплески сахара. Исследования подтвердили, что это растение улучшает общее самочувствие.
Помимо этого, в рационе диабетиков должна присутствовать корица. Ее употребление также эффективно борется с резистентностью к инсулину, делая его более эффективным при переносе глюкозы в клетки. Еще корица повышает общий тонус, укрепляет иммунитет, помогает в концентрации внимания.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую специю употреблять, чтобы улучшить качество сна.
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