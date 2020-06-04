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Лучшие специи, которые помогут снизить сахар в крови

Есть специи, которые помогают предотвратить всплески сахара

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Лучшие специи, которые помогут снизить сахар в крови

Британские эксперты заявили, что диабетикам необходимо включить в свой рацион питания несколько специй. Они помогают нормализовать показатели сахара в крови и улучшают самочувствие.

Первое, на что стоит обратить внимание - это пажитник. Он входит в число растений, обладающих огромным спектром лечебных свойств. Благодаря этой специи снижается уровень сахара, а также холестерин. Также пажитник повышает иммунитет, увеличивая защитные функции организма. Данная специя замедляет пищеварение и усвоение углеводов, что в свою очередь помогает предотвратить всплески сахара. Исследования подтвердили, что это растение улучшает общее самочувствие.

Помимо этого, в рационе диабетиков должна присутствовать корица. Ее употребление также эффективно борется с резистентностью к инсулину, делая его более эффективным при переносе глюкозы в клетки. Еще корица повышает общий тонус, укрепляет иммунитет, помогает в концентрации внимания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую специю употреблять, чтобы улучшить качество сна.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/94717-vrach-iz-velikobritanii-rekomenduet-luchshie-specii-dlya-snizheniya-sahara-v-krovi.html
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