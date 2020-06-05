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Народные средства, которые помогут справиться с тахикардией

При тахикардии помогает отвар шиповника, мяты и пустырника

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Народные средства, которые помогут справиться с тахикардией

Тахикардия может возникнуть по разным причинам: стресс, физические упражнения, повышенная температура, употребление алкоголя и прочее. Если учащенный пульс стал для вас частым явлением, тогда стоит обратиться за консультацией к кардиологу. Если же тахикардия беспокоит время от времени, то помочь могут и народные средства.

Эксперты говорят, что успокоить сильное сердцебиение может отвар шиповника. Он укрепляет сердце и сосуды. Для его приготовления нужна лишь горстка ягод и два стакана кипятка. Дайте напитку настоятся два-три часа и можно употреблять. Плоды шиповника богаты на витамин С, который укрепляет иммунитет.

Поможет справиться с тахикардией и отвар из мяты. Как известно, мята - травянистое растение, которое помогает при стрессах и нервном напряжении. Возьмите чайную ложечку измельченной мяты и залейте кипятком. Потом процедите, добавьте ложку мед и несколько капель лимонного сока.

Незаменим для таких случаев и отвар пустырника. Возьмите одну столовую ложку сухого измельченного пустырника, и залейте стаканом кипятком. Затем поставьте емкость на водяную баню. Проварите в течение 20 минут. Дайте отвару остыть в течение 40 минут. Процедите и пейте по 1/3 стакана перед приемом пищи каждый день 3 раза.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как быстро остановить тахикардию. Запомните эти два упражнения.


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Источник: https://newsyou.info/narodnye-sredstva-kotorye-pomogut-spravitsya-s-taxikardiej
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