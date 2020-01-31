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BMW и Volkswagen приостанавливают производство в Китае из-за коронавируса

Работа немецких автоконцернов BMW и Volkswagen в Китае приостановлена до 10 февраля

сегодня, 14:56
Автор:

• Олеся Солдатенко

Из-за распространения в Китае коронавируса немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen приостанавливают производство на своих заводах в этой стране. Об этом сообщает "Німецька хвиля".

Как пишет издание, представитель BMW в Мюнхене заявил, что концерн продолжит на одну неделю — до 10 февраля — каникулы по случаю китайского Нового года на трех заводах в мегаполисе Шеньян.

3 февраля работу на предприятиях концерна восстановят только офисные сотрудники, которые будут работать из дома. В Шэньяне расположена крупнейшая в мире филиал BMW: здесь работает около 10 тысяч сотрудников, которые ежегодно производят до полумиллиона автомобилей и двигателей.

Volkswagen также приостановил до 10 февраля совместное производство с Shanghai Automotive Group и First Automotive Works. Восстановление работы будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с болезнью, говорится в сообщениях немецких автоконцернов.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 31 января жертвами коронавируса стали 213 людей, число заболевших превысило девять тысяч.

Как ранее сообщало издание "Коментарии", в Китае разработали уникальный экспресс-тест для диагностики коронавируса.



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Источник: https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D
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