Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.05.2020

BTC/USD

9678.23

ETH/USD

213.36

LTC/USD

44.96

НБУ 19.05.2020

USD/UAH

26.67

EUR/UAH

29.16

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье медицина будущего Опасная самодиагностика: почему нельзя «гуглить» свои симптомы
НОВОСТИ Все новости

Опасная самодиагностика: почему нельзя «гуглить» свои симптомы

Заниматься самолечением опасно для здоровья

сегодня, 16:55
Автор:

• Светлана Шкурупий

Опасная самодиагностика: почему нельзя «гуглить» свои симптомы

Большинство людей при ухудшении общего самочувствия и наличии какого-либо симптома, в первую очередь открывают Google и начинают изучать информацию. Многие даже самостоятельно устанавливают диагноз и назначают лечение. Но насколько это безопасно? И можно ли доверять интернету?

Австралийские ученые решили проверить, насколько информация, которую содержат медицинские сайты, онлайн-сервисы и приложения для самостоятельной диагностики болезней, соответствует действительности. 

Эксперты выяснили, что каждую минуту в Google поступает приблизительно 70 тысяч поисковых запросов от австралийцев. Люди охотнее верят интернету и поэтому могут затягивает визит к специалисту. Но результаты эксперимента показали, что правдивую информацию в интернете, относительно какого-либо заболевания люди получают лишь в трети случаев. То есть, диагноз, который человек сам себе поставил может быть верным на 36%.

Что касается специальных программ, которые помогают диагностировать болезнь, то лишь три лучших из них предоставляют на 49% правильные советы относительно того, к какому специалисту и как быстро необходимо обратиться за помощью.  

Ученые говорят, что подобные приложения могут переоценивать степень сложности заболевания и давать пациенту более срочный алгоритм действия, чем требуется. Но вместе с тем, они уверены, что такие приложения очень помогают людям, которые уже знают свой диагноз и нуждаются в дополнительной информации.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько людей ставят себе ложный диагноз через Google


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.5694/mja2.50600
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...