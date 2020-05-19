Опасная самодиагностика: почему нельзя «гуглить» свои симптомы

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Большинство людей при ухудшении общего самочувствия и наличии какого-либо симптома, в первую очередь открывают Google и начинают изучать информацию. Многие даже самостоятельно устанавливают диагноз и назначают лечение. Но насколько это безопасно? И можно ли доверять интернету?
Австралийские ученые решили проверить, насколько информация, которую содержат медицинские сайты, онлайн-сервисы и приложения для самостоятельной диагностики болезней, соответствует действительности.
Эксперты выяснили, что каждую минуту в Google поступает приблизительно 70 тысяч поисковых запросов от австралийцев. Люди охотнее верят интернету и поэтому могут затягивает визит к специалисту. Но результаты эксперимента показали, что правдивую информацию в интернете, относительно какого-либо заболевания люди получают лишь в трети случаев. То есть, диагноз, который человек сам себе поставил может быть верным на 36%.
Что касается специальных программ, которые помогают диагностировать болезнь, то лишь три лучших из них предоставляют на 49% правильные советы относительно того, к какому специалисту и как быстро необходимо обратиться за помощью.
Ученые говорят, что подобные приложения могут переоценивать степень сложности заболевания и давать пациенту более срочный алгоритм действия, чем требуется. Но вместе с тем, они уверены, что такие приложения очень помогают людям, которые уже знают свой диагноз и нуждаются в дополнительной информации.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько людей ставят себе ложный диагноз через Google
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