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Власти обнародовали стратегию противораковой борьбы

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая представила проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний до 2030 года

сегодня, 07:59
Автор:

• Наталья Шевченко

Власти обнародовали стратегию противораковой борьбы

Министерство здравоохранения Украины представило Верховной Раде Стратегию противораковой борьбы, сообщили в пресс-центре ведомства.

"Сегодня министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая представила проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний до 2030 года. Стратегия будет определять приоритетные направления работы МОЗ Украины для снижения уровня заболеваемости раком", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук в среду вечером.

Для достижения определенных задач  стратегия предусматривает несколько важных направлений работы министерства:

Профилактика и продвижение онкологических заболеваний среди населения;

Раннее выявление;

Реабилитация, уход и паллиативная помощь онкобольным;

Информационные системы сбора, регистрации и мониторинга;

">Повышение квалификации врачей и младшего медицинского персонала;

Стимулирование научных исследований;

Лечение онкобольных детей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что самым распространенным видом онкологии среди молодежи стал рак толстой кишки.



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Источник: https://comments.ua/
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