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Беспорядочный секс может привести к более тяжелым последствиям, чем венерические болезни

Ученые выяснили, что чересчур бурная половая жизнь провоцирует злокачественные опухоли и рак

сегодня, 12:53
Автор:

• Екатерина Белоброва

Беспорядочный секс может привести к более тяжелым последствиям, чем венерические болезни

Поклонники известного американского сериала родом  с конца 90-х "Секс в большом городе" помнят о страстной главной героине Саманте Джонс, которая на протяжении всех серий регулярно крутила романы и меняла половых партнеров, а обретя "того самого" столкнулась с тяжелым испытанием, заболев раком.

Оказывается, киношный сценарий нашел отражение в реальной жизни: международный коллектив специалистов из Венского медицинского университета, Университетского колледжа Лондона и других учреждений представил свои выводы, касающиеся связи между числом половых партнеров и рядом болезней, прежде всего раком.

Специалисты проанализировали показатели 2 537 мужчин и 3 185 женщин из Великобритании, данные о которых были получены в рамках исследовательского проекта ELSA (English Longitudinal Study of Ageing).

Средний возраст участников составлял 64 года. Примерно 28% мужчин сообщили, что на момент опроса у них было от нуля до одного сексуального партнера, у 29% - два-четыре партнера, в 20% - пять-девять, а еще у 22% - десять и более . Для женщин аналогичные показатели составили 41%, 35%, 16% и примерно 8%.

Как в случае с мужчинами, так и в случае с женщинами большое количество половых партнеров было связано с отсутствием мужа, а также высоким или, наоборот, низким  материальным достатком. Кроме того, это сопровождалось пристрастием к сигаретам и алкоголю.

Еще более интересным оказалась связь между числом половых партнеров и опасными болезнями, такими как рак, ишемическая болезнь сердца и инсульт.

Женщины, у которых на момент опроса было десять или более половых партнеров за всю жизнь, имели на 91% более высокий риск рака, чем те, кто вступал в связь не более чем с одним человеком. Похожая картина наблюдалась и у мужчин. Среди тех, кто сообщил о двух-четырех партнерах, вероятность получить страшный диагноз была на 57% выше, чем у тех,  кто имел не больше одного. В случае с десятью и более такая разница составляла уже 69%.

Примечательно также, что женщины, которые встречались с пятью и более мужчинами, имели на 64% более высокую вероятность хронических заболеваний, чем те, у кого было от нуля до одного партнера.

"Рост риска развития рака может наблюдаться за счет тех его видов, которые связаны с инфекциями, передающимися половым путем", - говорят авторы исследования, не торопясь, впрочем, делать конкретные выводы о причинах болезней.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что люди с определенной группой крови могут не бояться онкологических недугов.


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Источник: https://narodna-pravda.ua/2020/02/16/vcheni-poperedili-shho-nasichene-intimne-zhittya-mozhe-stati-prichinoyu-raku/
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