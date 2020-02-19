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Британка играла на скрипке, пока врачи ей делали операцию на мозге

Жительница Британии во время операции по удалению опухоли мозга играла на музыкально инструменте

сегодня, 12:22 111
Автор:

• Наталья Шевченко

Британка играла на скрипке, пока врачи ей делали операцию на мозге

В Великобритании женщина играла на скрипке, пока ей удаляли опухоль головного мозга, сообщает ТСН.

Профессиональная музыкантка во время подготовки к операции поинтересовалась у врачей, позволят ли ей играть во время хирургического вмешательства. Медики пошли навстречу пожеланиям пациентки.

К тому же таким образом они могли лучше контролировать деятельность мозга во время операции.



Сначала женщина была под наркозом, но ее разбудили, и она начала играть. Врачи утверждают, что операция прошла успешно.

Как сообщало издание "Комментарии", исследование, проведенное Эдинбургским университетом, показало, что опасаться операций ввыходные дни, не стоит. День недели совершенно никак не влияет на работу специалиста, а значит, ничто не должно препятствовать вам, провести выходные с пользой для здоровья.

Кроме того, в выходные дни людям делают операцию быстрее в связи с меньшей загруженностью. Часто большее значение имеет характер операции.  


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Источник: comments.u
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