Как определить температуру тела без градусника

Бывают ситуации, когда под рукой нет градусника или он сломан, а нужно срочно померять температуру. Не стоит отчаиваться, ведь есть и другие методы, помогающие определить жар. Об этом сообщает издание Intex-press.

Для того, чтобы определить повышенную температуру тела без прибора, обратите внимание на следующие факторы:

- учащенное дыхание. Если у человека началась лихорадка, прислушайтесь к частоте его дыхания. Количество вдохов у взрослого человека в норме становит 15-20 раз в минуту, у детей эта цифра выше – 20-25 вдохов. Если частота дыхания увеличилась, тогда сработал защитный механизм организма и иммунная система борется с вирусом;

- горячий лоб и шея. Это самый распространенный способ определить температуру тела без помощи градусника. Достаточно тыльной стороной ладони или губами прикоснуться ко лбу, если он горячий – значит температура повышена;

- румянец. Повышенную температуру можно определить и по цвету лица, если она выше 38 градусов, тогда на щеках появляется ярко-красный румянец;

- пульс. Измерив пульс, можно определить температуру. Если она высокая, значит пульс увеличивается, так как сердце работает в напряженном режиме. Каждые 10 лишних сердцебиений позволяют заподозрить повышение температуры на 1 градус;

- жажда. Если человек жалуется на сухость во рту и ему постоянно хочется пить, значит организм теряет большое количество влаги при борьбе с вирусами. Соответственно, его температура тела повышена;

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие угрозы для здоровья несет пониженная температура тела.