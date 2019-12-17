Электронные сигареты повышают риски трех заболеваний

Американские ученые провели масштабное исследование и выяснили, какие угрозы для здоровья несет курение электронных сигарет. Об этом сообщает издание Medical Express.

Исследователи в течение трех лет наблюдали за состоянием здоровья 32 тыс. курильщиков. Некоторые из них предпочитали только электронные сигареты, а другие чередовали курение обычных сигарет с электронными. Результаты исследования показали, что курение вейпа на 30% повышает развитие трех серьезных заболеваний: астмы, бронхита, эмфиземы (повреждение легких).

Оказалось, что риски подхватить заболевание существенно повышались у людей, которые курили как обычные, так и электронные сигареты. Они наносят организму серьезный урон и в первую очередь, страдают органы дыхания и сердечно-сосудистая система.

Напомним, что в США растет количество жертв от курения вейпа, в связи с этим в некоторых штатах вели полный запрет на продажу электронных сигарет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты к обычным.