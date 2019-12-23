Названа причина, по которой женщинам нельзя много работать

В современном мире женщины и мужчины практически работают на одном уровне, только на представительниц слабого пола сверхурочные часы работы влияют намного сильнее.

Американские специалисты в ходе многих экспериментов и исследований заявили, что напряженный график работы подрывает здоровье женщин намного сильнее, чем мужчин. Сверхурочные часы приводят к нервному напряжению, стрессу, сильной утомляемости, поэтому женский организм не справляется с такой нагрузкой. А вот мужчины более выносливые в этом плане, поэтому дополнительное время работы на них сказывается по-другому.

Эксперты также отметили, что напряженный график работы заставляет представительниц слабого пола сильно увлекаться кофе, вредными перекусами и курением. Чем больше женщина сидит на работе, тем выше ее влечение к нездоровому питанию и образу жизни в целом.

Известно, что женщины и мужчины по-разному чувствуют себя в режиме "без отдыха", ведь даже генетически они сильно отличаются друг от друга. Исследования показывают, что тысячи идентичных генов в одинаковых органах мужчин и женщин ведут себя по-разному. Именно поэтому одна и та же болезнь часто развивается неодинаково у мужчин и женщин и требует различного лечения.

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