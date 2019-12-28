Почему в холодное время года хочется пить больше алкоголя

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В зимний холодный вечер хочется поднять себе настроение и согреться чашечкой горячего глинтвейна или же открыть бутылочку вина. И чем холоднее погода и длиннее ночь, тем такое желание сильнее возрастает. Ученые доказали, что это все не просто так.
Американские исследователи выяснили, что между средней температурой, часами солнечного света и количеством потребляемого алкоголя существует связь. Специалисты проанализировали данные 193 стран мира и выяснили, что там, где климат холодный, люди чаще употребляют алкоголь. Там, где тепло и жарко, спиртные напитки не пользуются спросом.
Ученые подчеркнули, что алкоголь расширяет сосуды, увеличивая приток крови, что вызывает ощущение тепла. Именно поэтому многие люди, когда на улице сыро и холодно предпочитать согреться стаканчиком глинтвейна, рома или вина. Помимо этого, плохая погода способна вызвать депрессивное настроение, а значит тяга к алкогольным напиткам существенно возрастает.
На самом же деле, врачи говорят, что алкоголь расслабляет кровеносные сосуды и приводит к более быстрой потере тепла, а не наоборот.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему спиртные напитки нельзя закусывать шоколадом.
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