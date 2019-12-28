Четыре внешних изменений тела, которые не стоит игнорировать

Реагировать на каждую мелочь, которая происходит с вашим телом не стоит, ведь беспочвенная мнительность может серьезно испортить жизнь. Но при этом, есть симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, дабы не навредить здоровью.

Выпадение бровей

Брови также являются индикатором здоровья, поэтому если вы заметили их частое и обильное выпадение – это повод обратиться к врачу. Периодическое и небольшое выпадение волосков не сулит ничего серьезного, но появления залысин может указывать на проблемы с щитовидной железой.

Сухие пятки

Многие люди жалуются на сухость пяток, но такой симптом не возникает просто так. Сухость кожи на ногах указывает на дефицит в организме витаминов А и Е, а также может быть признаком грибкового заболевания. Если хотите избежать появления трещин, шершавости и болевых ощущений, тогда стоит обратиться к врачу.

Красное лицо

Если исключить естественные физиологические изменения (смена температур, массаж, употребления алкоголя), тогда частое покраснение лица может указывать на скачки давления. Также красное лицо может указывать на наличии инфекций или гормональный сбой, в любом случае стоит проверить здоровье.

Дистрофия ногтей

Любое изменение в цвете и структуре ногтей является тревожным сигналом. Если ногти тонкие и ломкие, тогда организму не хватает железа, а если ногтевые платины укрыты белыми пятнами, тогда стоит пополнить запас йода и меди.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие "красивые" признаки могут указывать на опасные заболевания.