Стали известны цены на трансплантацию органов в Украине

Кабинет министров Украины официально установил цены на услуги по трансплантации органов. Известно, что к пересадке органов можно будет прибегать по медицинским показаниям, а направлять пациента будет врач. Кроме того, трансплантация будет разрешена пациентам в неотложном состоянии. Об этом свидетельствует постановление №1083, опубликованное 18 декабря на Правительственном портале.

Так, согласно документу: аллотрансплантация почки от живого донора или донора-трупа будет стоить 323 798 грн; АВО-несовместимая трансплантация почки обойдется в 721 230 грн; трансплантация комплекса "сердце-легкие" будет стоить 535 280 грн; пересадка печени или ее части - 855 039 грн; аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом составит - 1360 141,36 грн.

А вот, утологическая трансплантация будет стоить 1308 393,3 грн, а за изъятие органов у донора-трупа придется отдать 74 086 грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство утвердило Программу медицинских гарантий для граждан Украины.





