Пять причин отказаться от жевательной резинки

Жевательная резинка может эффективно освежить дыхание и тем самым выручить во многих ситуациях. Но ученые призывают отказаться от такого средства гигиены или ограничить его употребление до минимума. Почему это так важно?

Эксперты говорят, что жевательная резинка может спровоцировать дискомфорт и боли в желудке. При жевании жвачки организм получает сигнал о том, что сейчас поступит пища, поэтому происходит процесс выработки ферментов и кислот, необходимых для переваривания еды. Но желудок не получает пищи, поэтому уже выработанные вхолостую вещества могут стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом.

В составе жевательной резинки есть сахар или консерванты, которые могут негативно повлиять на состояние зубов, в частности вызвать кариес или эрозию эмали. Поэтому эксперты не рекомендуют злоупотреблять этим продуктом.

Еще одной причиной, по которой стоит отказаться от жевательной резинки является аспартам – подсластитель, который распадается на вещества, в том числе древесный спирт и формальдегид, которые опасны для организма.

Также в жвачке может содержаться диоксид титана – вещество, которое добавляют в состав продукта для отбеливающего эффекта. Исследования показывают, что этот компонент негативно влияет на эмаль зубов, а также вреден для микрофлоры кишечника.

Специалисты советуют отказаться от жевательной резинки из-за бутилированного гидрокситолуола - химического консерванта, который не дает жвачке испортиться. Он может повлиять на работу печени, а также спровоцировать ряд серьезных заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие болезни можно диагностировать по жвачке.