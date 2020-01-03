Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 03.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Комаровский объяснил, почему люди чаще болеют зимой

Люди чаще болеют не простудой, а ОРВИ

сегодня, 12:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

В зимнюю погоду никого не удивишь гриппом и простудой, ведь именно на этот период припадает пик инфекционных заболеваний. Многие считают, что всему виной мороз и сквозняки, но украинский врач-педиатр Евгений Комаровский назвал другую причину. 

Специалист отметил, что следует сначала разобраться с терминами "простуда" и ОРВИ. Если человек долго простоит на морозе и ветре и у него замерзнут ноги, тогда могут появится симптомы простуды. А вот ОРВИ – это вирус, который эффективно распространяется воздушно-капельным путем, особенно в замкнутом помещении. Если в офисе кашляет и чхает один человек, то вполне возможно, что на следующий день будут болеть все сотрудники. 

Доктор Комаровский отмечает, что опасность зимних заболеваний заключается в том, что люди заражаются вирусами в помещении, которое не проветривается. Для того, чтобы снизить риск появления заболеваний нужно периодически открывать форточки и окна. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой диета поможет укрепить иммунитет и защитит от гриппа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vistanews.ru/science/zdorov/313349
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...