Комаровский объяснил, почему люди чаще болеют зимой

В зимнюю погоду никого не удивишь гриппом и простудой, ведь именно на этот период припадает пик инфекционных заболеваний. Многие считают, что всему виной мороз и сквозняки, но украинский врач-педиатр Евгений Комаровский назвал другую причину.

Специалист отметил, что следует сначала разобраться с терминами "простуда" и ОРВИ. Если человек долго простоит на морозе и ветре и у него замерзнут ноги, тогда могут появится симптомы простуды. А вот ОРВИ – это вирус, который эффективно распространяется воздушно-капельным путем, особенно в замкнутом помещении. Если в офисе кашляет и чхает один человек, то вполне возможно, что на следующий день будут болеть все сотрудники.

Доктор Комаровский отмечает, что опасность зимних заболеваний заключается в том, что люди заражаются вирусами в помещении, которое не проветривается. Для того, чтобы снизить риск появления заболеваний нужно периодически открывать форточки и окна.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой диета поможет укрепить иммунитет и защитит от гриппа.