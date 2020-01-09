Вредно ли мыть голову каждый день: ответ дерматолога

Волосы нуждаются в регулярном и своевременном уходе, тогда они будут красивыми, мягкими и шелковистыми. Американский дерматолог рассказала, как часто нужно мыть волосы, чтобы они не теряли свой блеск и структуру. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалист утверждает, что многие люди неправильно ухаживают за волосами, в частности моют голову каждый день. Такие действия приводят к тому, что волосы выцветают и изнашиваются, как одежда во время ежедневной стирки. Дело в том, что кожу головы защищает себум – продукт деятельности сальных желез, который служит барьером против бактерий, а если мыть волосы слишком часто, тогда этот барьер разрушается.

Помимо этого, дерматолог говорит, что мыть голову изредка тоже вредно, ведь тогда себум начнет забивать поры и провоцировать воспаления на коже. Чтобы не допускать подобных проблем, волосы необходимо мыть один раз в 3-4 дня. Если же у вас сухой или жирный тип волос, тогда лучше мыть их через день.

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