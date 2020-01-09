Почему женщинам нужно пить морковный сок

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Диетологи утверждают, что свежевыжатый морковный сок очень полезен для женского здоровья, так как влияет на синтез половых гормонов.
Известно, что в состав морковного сока входит большое количество витаминов, полезных веществ и микроэлементов, которые необходимы организму для правильного функционирования. В частности, этот напиток содержит витамины А, C, Е и В, а также бета-каротины, железо, йод, кальций и натрий.
Специалисты подчеркивают, что морковный сок помогает синтезировать половые гормоны, а это дает возможность женщине в течение длительного времени чувствовать себя молодой и сексуальной. Рекомендуется выпивать стакан свежевыжатого морковного сока перед обедом и ужином, он снизит аппетит и убережет фигуру от лишних килограмм.
Также этот напиток содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами в организме, замедляя процесс старения. А благодаря бета-каротинам на 40% снижается риск развития онкологических заболеваний.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, с помощью каких соков можно улучшить мужское здоровье.
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