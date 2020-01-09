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Главная / Украина / Почему женщинам нужно пить морковный сок
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Почему женщинам нужно пить морковный сок

Морковный сок богат витаминами А и С

сегодня, 13:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Диетологи утверждают, что свежевыжатый морковный сок очень полезен для женского здоровья, так как влияет на синтез половых гормонов.

Известно, что в состав морковного сока входит большое количество витаминов, полезных веществ и микроэлементов, которые необходимы организму для правильного функционирования. В частности, этот напиток содержит витамины А, C, Е и В, а также бета-каротины, железо, йод, кальций и натрий.

Специалисты подчеркивают, что морковный сок помогает синтезировать половые гормоны, а это дает возможность женщине в течение длительного времени чувствовать себя молодой и сексуальной. Рекомендуется выпивать стакан свежевыжатого морковного сока перед обедом и ужином, он снизит аппетит и убережет фигуру от лишних килограмм.

Также этот напиток содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами в организме, замедляя процесс старения. А благодаря бета-каротинам на 40% снижается риск развития онкологических заболеваний. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с помощью каких соков можно улучшить мужское здоровье.

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Источник: https://24tv.ua/health/ru/pochemu_morkovnyj_sok_tak_polezen_dlja_zhenshhin_pojasnenija_jekspertov_n923930
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