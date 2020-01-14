Почему опасно отбеливать зубы в домашних условиях

Многие люди решаются на отбеливание зубов в домашних условиях, потому что не хотят отдавать огромные деньги за эту процедуру у стоматолога. Но врачи предупреждают, что самостоятельное отбеливание зубов может серьезно навредить их здоровью.

Не секрет, что каждый мечтает о белоснежной улыбке и красивых зубах, но проводить отбеливание без помощи профессионала не рекомендуется. В первую очередь, может получиться "неровная улыбка" ведь коронки, пломбы и другие реставрации не отбеливаются, а значит оттенки зубов могут отличаться.

Помимо этого, домашнее отбеливание может быть неравномерным и привести к пигментации. Также существует высокий риск повреждения эмали зубов, что в свою очередь приведет к кариесу или утрате зуба. Врачи не советуют покупать полоски для отбеливания зубов, так как этот метод вызывает множество проблем. Лучше всего сделать эту процедуру в клинике, где оборудование отвечает всем стандартам безопасности.

Еще стоматологи не рекомендуют увлекаться зубными пастами с отбеливающим эффектом, потому что в их составе есть вещества, способные царапать эмаль. Такой пастой следует пользоваться не больше 1-2 раз в неделю.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие зубные пасты могут вызвать кариес.

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