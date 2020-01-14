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Главная / Новости / Здоровье / наше тело / Почему опасно отбеливать зубы в домашних условиях
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Почему опасно отбеливать зубы в домашних условиях

Есть риск сильно испортить зубы

сегодня, 10:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Многие люди решаются на отбеливание зубов в домашних условиях, потому что не хотят отдавать огромные деньги за эту процедуру у стоматолога. Но врачи предупреждают, что самостоятельное отбеливание зубов может серьезно навредить их здоровью.

Не секрет, что каждый мечтает о белоснежной улыбке и красивых зубах, но проводить отбеливание без помощи профессионала не рекомендуется. В первую очередь, может получиться "неровная улыбка" ведь коронки, пломбы и другие реставрации не отбеливаются, а значит оттенки зубов могут отличаться.

Помимо этого, домашнее отбеливание может быть неравномерным и привести к пигментации. Также существует высокий риск повреждения эмали зубов, что в свою очередь приведет к кариесу или утрате зуба. Врачи не советуют покупать полоски для отбеливания зубов, так как этот метод вызывает множество проблем. Лучше всего сделать эту процедуру в клинике, где оборудование отвечает всем стандартам безопасности. 

Еще стоматологи не рекомендуют увлекаться зубными пастами с отбеливающим эффектом, потому что в их составе есть вещества, способные царапать эмаль. Такой пастой следует пользоваться не больше 1-2 раз в неделю. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие зубные пасты могут вызвать кариес.


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Источник: http://edinstvennaya.ua/health/family/8539-pochemu-opasno-otbelivat-zuby-v-domashnih-usloviyah-mnenie-spetsialistov
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