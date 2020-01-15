Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 15.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело На какие болезни может указывать состояние кожи
НОВОСТИ Все новости

На какие болезни может указывать состояние кожи

Наша кожа может рассказать о нас почти все

сегодня, 12:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Кожа является индикатором состояния всего организма и выполняет множество важных функций. А некоторые подозрительные симптомы на коже могут указывать на ряд серьезных заболеваний, поэтому их не стоит игнорировать.

Бледная кожа

Чрезмерная бледность кожи может быть причиной анемии (малокровия), она может возникнуть из-за дефицита в организме железа. Скорее всего, вы употребляете продукты, в которых мало этого элемента или же происходит нарушение его всасывания в кровь в результате проблем с кишечником. Также бледность кожи может говорить о заболеваниях легких, бронх и спазмах сосудов. 

Желтая кожа

Если у кожи появился желтоватый оттенок, значит стоит сходить к врачу, чтобы проверить печень и желчный пузырь. В этих органах может быть воспаление или нарушен обмен веществ.

Шелушение

Частое шелушение кожи иногда бывает причиной нарушений в работе центральной нервной системы и может указывать на проблемы с нервами.

Жирная кожа

На формирование жирного типа кожи влияет множество факторов. Повышенная активность сальных желез может указывать на проблемы ЖКТ, заболевания печени, щитовидной железы и гормональные нарушения. 

Сухая кожа

Сухость кожи может говорить о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности появлении гастрита или язвы желудка. Такая кожа появляется еще при атопическом и аллергическом дерматитах, экземе и гиповитаминозе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, о какие болезнях может сигнализировать запах тела.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://edinstvennaya.ua/health/family/4790-na-kakie-bolezni-mozhet-ukazyvat-sostoyanie-tvoey-kozhi
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...