На какие болезни может указывать состояние кожи

Кожа является индикатором состояния всего организма и выполняет множество важных функций. А некоторые подозрительные симптомы на коже могут указывать на ряд серьезных заболеваний, поэтому их не стоит игнорировать.

Бледная кожа

Чрезмерная бледность кожи может быть причиной анемии (малокровия), она может возникнуть из-за дефицита в организме железа. Скорее всего, вы употребляете продукты, в которых мало этого элемента или же происходит нарушение его всасывания в кровь в результате проблем с кишечником. Также бледность кожи может говорить о заболеваниях легких, бронх и спазмах сосудов.

Желтая кожа

Если у кожи появился желтоватый оттенок, значит стоит сходить к врачу, чтобы проверить печень и желчный пузырь. В этих органах может быть воспаление или нарушен обмен веществ.

Шелушение

Частое шелушение кожи иногда бывает причиной нарушений в работе центральной нервной системы и может указывать на проблемы с нервами.

Жирная кожа

На формирование жирного типа кожи влияет множество факторов. Повышенная активность сальных желез может указывать на проблемы ЖКТ, заболевания печени, щитовидной железы и гормональные нарушения.

Сухая кожа

Сухость кожи может говорить о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности появлении гастрита или язвы желудка. Такая кожа появляется еще при атопическом и аллергическом дерматитах, экземе и гиповитаминозе.

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